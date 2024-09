Enkhuizer scholen met spoed bijeen om zedenzaak

De man zou honderden minderjarige jongens hebben aangezet om naaktfoto's- en filmpjes van zichzelf te sturen via het platform Snapchat. Volgens het OM zou hij zich sinds 2016 op het internet voordoen als een aantrekkelijk jong meisje. In sommige gevallen zou het gaan om 'vergaande seksuele handelingen', waarbij een deel van de slachtoffers herkenbaar in beeld zijn. In ieder geval één slachtoffer zou ook fysiek zijn misbruikt. De jongens zijn tussen de 10 en 16 jaar oud en komen uit het hele land.

Ondersteunen

Scholenkoepels Trigoon, Martinus College, Vonk en RSG gaan in gesprek met de gemeenten om twee belangrijke punten te bespreken, aldus directeur Kramer van het RSG in Enkhuizen. "Allereerst de impact op de regio. Hoeveel jongeren zijn erbij betrokken en zitten zij hier op school? Op basis daarvan bepalen we ook welke stappen we gaan zetten. Hoe brengen we ouders op de hoogte en hoe ondersteunen wij hen en de slachtoffers?" Aan het eind van de middag komt hier uitsluitsel over.

De zaak is aan het licht gekomen doordat twee slachtoffers melding hebben gedaan bij de politie. De rechter-commissaris bepaalt vandaag of de man in voorarrest blijft. Hij wordt officieel verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige en het maken en bezitten van een grote hoeveelheid kinderporno.