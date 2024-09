Olympisch kampioen blikvanger bij persconferentie NN Dam tot Damloop

Diane van Es

Bij de afgelopen twee edities kwam Diane van Es beide keren als eerste Nederlandse vrouw over de finish. Ook zij was aanwezig bij de persconferentie in het Zaantheater. "Dit voelt toch een beetje als de aftrap van het wegseizoen."

"De eerste keer dat ik won deed veel met me en gaf me veel zelfvertrouwen", laat Van Es weten als haar mooiste moment bij de Dam tot Damloop. Deze zomer deed de 25-jarige atlete ook mee aan de Olympische Spelen. In Parijs eindigde ze als 16e op de 10 kilometer. "Daarna heb ik wat rust genomen en daardoor weet ik niet precies hoe mijn vorm is."