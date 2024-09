Bruid zonder budget valt met haar neus in de boter

Met de oproep via NH Helpt hoopt Joanne iemand met een klein budget een onbezorgde en onvergetelijke trouwdag te bezorgen. "Er is een grote onzichtbare groep mensen die in armoede leeft. Voel je je aangesproken of ken je iemand? We willen iemand voor een dag heel gelukkig maken."

Mooiste verhaal

Aanstaande bruiden kunnen zichzelf ook anoniem aanmelden voor de jurk, benadrukt ze. "Ik snap dat sommige vrouwen een drempel kunnen voelen, maar je hoeft je nergens voor te schamen. Wij vinden het fantastisch om iemand op deze manier een prachtige jurk en dag te bezorgen. Dus meld je aan, en wij kiezen het mooiste verhaal uit."