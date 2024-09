Kees en Pia strijden om een woonwagenplek, maar worden daardoor nu uit huurhuis gezet

Uit protest tegen het beleid van Alkmaar besluiten Kees en Pia in november 2022 een minikamp te beginnen. Samen met Bertus, een andere gedupeerde woonwagenbewoner, staan ze op een leegstaand terrein aan de Alexander Flemingstraat in Oudorp. Dat wordt gedoogd door de gemeente.

Nutsvoorzieningen zijn er niet, maar met wat jerrycans gevuld met water, een gasstelletje en een toiletcabine is het best te doen, vertelt Pia. "We kamperen daar, maar slapen wel nog een of twee keer per week thuis. Ook gaan we om de dag naar huis om te douchen, de post op te halen en we draaien daar onze wasjes."

Onderzoek

Eind augustus ontvangen Kees en Pia een uitnodiging van wooncorporatie Kennemer Wonen. "Er werd gevraagd of we onze bankafschriften en bonnetjes van de supermarkt wilden meenemen. Tijdens dat gesprek op 18 september kregen we te horen dat er onderzoek is gedaan naar het gebruik van de woning."