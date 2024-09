Stemming in Bloemendaal omgeslagen: komt er nu toch een hospice?

Waarom zijn er meer hospices nodig?

Pionier van het fenomeen hospice is de Britse arts en verpleger Cicely Sanders. Zij omschreef het doel als volgt: "We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die."

Vorig jaar kregen 8.000 mensen te horen dat ze niet in één van de 490 hospices terecht konden om hun laatste dagen in leven door te kunnen brengen. Bij het Hospice Haarlem kwamen vorig jaar 278 aanvragen voor een van de zes bedden binnen. Er was maar plek voor veel minder dan de helft stervenden.

"Gemiddeld moest ik dus drie keer per week iemand teleurstellen", benadrukt directeur Pauline Jäger van Hospice Haarlem.

Longarts en deskundige in de palliatieve zorg Sander de Hosson waarschuwt al langer dat de roep om dergelijke sterfbedden steeds meer gaat worden, nu er meer vergrijzing is en de mensen ook lager thuis (moeten) blijven wonen. "En we weten uit onderzoek dat zeven op de tien mantelzorgers overbelast is."