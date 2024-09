Leegstand ligt op de loer: ondernemers Blaricum zijn tegen plannen om dorp autoluw te maken

Minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor voetgangers en fietsers: dat is de gedachte achter het autoluw maken van Blaricum. Er wordt nadrukkelijk niet gesproken over een autovrij centrum. Maar ondernemers uit het dorp hebben in een noodkreet aangegeven te vrezen voor leegstand als er parkeerplekken moeten verdwijnen en er minder verkeer door het centrum rijdt.

Druk en onveilig

Op drukke dagen, met name richting het eind van de week, is het filerijden door het centrum van Blaricum. Veel mensen komen op de diverse horeca af, leveranciers van ondernemers rijden met vrachtwagens door het dorp, er zijn te weinig parkeerplekken voor fietsers en de buslijn rijdt dwars door Blaricum. Al met al een steeds drukkere, en volgens sommigen onveilige, situatie.

De gemeente werkt aan de 'Verkeersvisie 2035', waarin moet komen te staan hoeveel ruimte auto’s, fietsers en voetgangers krijgen in het dorp en of er eenrichtingsverkeer moet komen.

Ook het parkeerbeleid is meegenomen in de toekomstige plannen met bijvoorbeeld de vraag of bezoekers niet meer aan de randen van het centrum kunnen parkeren. En dat terwijl zo’n veertig ondernemers juist meer parkeerplekken willen in het centrum van het dorp.

Straffeloos parkeren

Ook pleiten de ondernemers ervoor om beter te handhaven op de blauwe zone. Nu is het zo dat mensen vaak straffeloos uren gebruik kunnen maken van een plekje en dat dus ook doen. Meer parkeerboetes leidt tot meer parkeerplaatsen.

Maar waar winkeliers en andere bedrijven tegenop zien is het idee van minder auto’s en eenrichtingsverkeer door het dorp. In omliggende gemeenten is veel leegstand in de winkelstraten en in Blaricum is dat nog niet het geval, melden zij trots.

Dat het druk is met verkeer, erkennen de ondernemers ook. Maar dat zou op te lossen zijn door onder andere meer fietsenrekken te plaatsen. Nu belemmeren geparkeerde fietsen vaak de stoep, waardoor voetgangers en mensen die slecht ter been zijn er last van hebben.

Om het dorp heen

Andere oplossingen zijn volgens de tegenstanders van een autoluw Blaricum meer parkeerplaatsen voor auto's, andere tijden voor leveranciers en een andere methode van vuilnisophaal. Ook zou volgens hen de bus om het dorp heen kunnen rijden, waardoor er minder opstoppingen zijn.

De verkeersvisie die de gemeente nu aan het ontwikkelen is, moet eind van dit jaar klaar zijn. Dan moet duidelijk zijn hoe de toekomst er uit komt te zien met betrekking tot onder andere duurzaamheid, veiligheid en openbaar vervoer. Maar het doel blijft minder auto’s in het dorpshart en een 'gezonde verkeerscirculatie' rondom het dorp zelf.