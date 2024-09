Enkhuizer opgepakt in grote zedenzaak: foto's en filmpjes van honderden jongens gevonden

Een 26-jarige man uit Enkhuizen is door de politie aangehouden in verband met een grote zedenzaak. De man zou honderden minderjarige jongens hebben aangezet om naaktfoto's en -filmpjes van zichzelf te sturen via het platform Snapchat, en daarnaast zou er in één geval sprake zijn van fysiek misbruik. Dat heeft het OM vanmorgen bekendgemaakt.