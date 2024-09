Zaanstad onder druk om asielboten eerder te openen, maar burgemeester geeft niet toe

De gemeente Zaanstad zag dat ook en trok aan de rem. De boten waren er namelijk nog niet klaar voor. Zo waren de stroomvoorziening en de brandveiligheid nog niet op orde. De druk vanuit het COA om de asielzoekers snel te plaatsen is hoog, aldus burgemeester Hamming.

Dat is niet gek: de organisatie heeft al lange tijd moeite om ervoor te zorgen dat asielzoekers niet buiten hoeven te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Toch wil Hamming niet toegeven. "Wij bezwijken niet onder druk zolang dit niet goed is geregeld", zei hij afgelopen week in de raadsvergadering.

Hij stelde daarom eerder deze maand een boetebedrag in van 60.000 euro per dag als het COA toch asielzoekers plaatst, terwijl de boel nog niet goed geregeld is. Dat bedrag kan uitlopen tot een maximum van vijftien miljoen euro.

Druk opgevoerd

Vorige week kwamen de betrokken partijen weer bijeen. De druk lijkt in dat gesprek te zijn opgevoerd op de gemeente. Maar, zo zei Hamming op vragen van de lokale PVV gisteren: "We staan voor de veilige en verantwoorde opvang. Ondanks de enorme druk van het ministerie onder leiding van de PVV-minister om daarvan af te wijken. (...) Ik wil absoluut geen taferelen zoals we hebben gezien bij de Schipholbrand. Zolang onze brandweer en veiligheidsregio zeggen dat het niet veilig is, gaat het niet open."

Het COA heeft in het gesprek vorige week aangegeven vóór 1 oktober de brandveiligheid op orde te hebben, schreef Hamming eergisteren in een raadsbrief. "De gemeente kan pas daarna toetsen of inderdaad aan alle veiligheidseisen is voldaan." Er moet dan een nieuwe schouw komen door de veiligheidsregio. Pas daarna is het mogelijk dat de gemeente een akkoord geeft.

De opvang is gerealiseerd voor een duur van vijf jaar. Als het daarna nodig is kan die termijn worden verlengd met twee jaar.