Gevaarlijke bocht Haarlemse Verspronckweg beveiligd met plantenbakken

Henri Wassink is gematigd positief over de maatregelen die donderdag zijn getroffen. "Het is een stap. Eerst hadden ze daar een lullig pijltje geplaatst, dat ging nergens over. Nu is het in ieder geval een stuk duidelijker aangegeven."

Raadsvragen over verkeersveiligheid Verspronckweg

D66 stelde donderdag raadsvragen over de verkeersveiligheid op de Verspronckweg. Verkeerswethouder Bas van Leeuwen kon direct vertellen dat er inmiddels plantenbakken en waarschuwingsborden zijn geplaatst. D66 pleit voor een structurele oplossing. De wethouder beloofde daar goed naar te kijken.