Live NH Sport: AZ, FC Volendam én Telstar allemaal buitenshuis in actie

In Zwolle zien ze de AZ-bus ongetwijfeld met knikkende knieën het parkeerterrein oprijden. Na de historische 9-1 overwinning op sc Heerenveen is PEC de volgende opponent van de Alkmaarders.

Trainer Johnny Jansen zal de afgelopen dagen stevig hebben nagedacht over een goed plan om een afstraffing te voorkomen. Eerder dit seizoen leed PEC al een fikse nederlaag in eigen huis tegen Feyenoord: 1-5. De laatste twee duels tegen Heracles (3-0) en FC Twente (1-1) leverden echter vier punten op. AZ is bij een overwinning twee dagen de nummer één van de eredivisie, omdat PSV pas zondag in actie komt tegen Fortuna Sittard. De aftrap bij PEC - AZ is om 20.00 uur. Het wedstrijdcommentaar krijg je van Edward Dekker.

Koploper

FC Volendam neemt het vanaf datzelfde tijdstip op tegen de koploper in de eerste divisie, Helmond Sport. De Brabanders zijn als enige ploeg nog ongeslagen en verzamelden in zes duels veertien punten. FC Volendam deed dinsdag met de 2-0 overwinning op FC Dordrecht goede zaken en is aangesloten bij de middenmoot.

De onlangs aangetrokken Brandley Kuwas is eindelijk speelgerechtigd en zit voor het eerst bij de selectie. Een kwaliteitsimpuls voor de toch al florerende aanvalslinie, want met twaalf doelpunten is die productiever dan die van de thuisploeg (negen goals). Of dat vanavond het verschil maakt op sportpark De Braak hoor je van Erik-Jan Brinkman.

Tekst gaat verder onder de foto.