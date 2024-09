Criminelen profiteren van privacywet om drugs via Schiphol te smokkelen

Privacywetgeving maakt het voor criminelen makkelijker om drugs via Schiphol het land in te smokkelen. Door de strenge regels mag het Openbaar Ministerie (OM) vermoedens over een samenwerking tussen luchthavenmedewerkers en criminelen niet delen. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer vraagt de nieuwe regering om een oplossing.