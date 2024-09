Werkfestival Hilversum: op zoek naar een leuke baan of nieuw personeel

Luidruchtig wordt er in een boomstam gezaagd door een opleidingscentrum uit Epe. Ze zoeken personeel, maar ook mensen die zich willen laten omscholen. Er is een grote krapte in de groensector en zoeken dus ook buiten de eigen provinciegrenzen. Maar er zijn ook talloze stands van bedrijven uit de zorg die schreeuwen om medewerkers, politie en bouw- en onderhoudsbedrijven. Mensen die 'iets' kunnen met hun handen zijn zeer gewild blijven zeer gewild.

De banenmarkt duurt nog tot vanavond acht uur.