Eva (31) woont nog thuis: "Ik val tussen wal en schip"

Kak, ik moet een huis zoeken

In 2009 verhuisde Eva met haar ouders, broer en zusje naar een eengezinswoning in de Broekpolder, Beverwijk. Een jaar later scheidden haar ouders en vertrok haar moeder naar Heemskerk, terwijl zij met haar vader, broer en zusje in de woning achterbleef. Niet lang daarna vertrok haar broer om te gaan studeren. Na verloop van tijd kreeg haar vader een vriendin in Tiel, Gelderland.

Toen kwam de schok: "Mijn vader zei dat hij met enkele jaren wel in Tiel wilde gaan wonen. Ik dacht: kak, nu moet ik zelf op zoek naar een huis. Ik was toen 26 en nooit bezig met een huis zoeken, maar ik heb me per direct ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Veel te laat natuurlijk."

Ze belandde in het circus van lange wachtlijsten, dure huur, wachten, hoop houden om vervolgens weer teleurgesteld te worden. En dan vreet aan je weet ze uit ervaring.