Weiland langs A7 bij Berkhout mogelijk nieuwe opvanglocatie voor 550 asielzoekers

Na Opmeer en Stede Broec hebben nu ook Hoorn en Koggenland concrete plannen voor een opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een weiland langs de A7 bij Berkhout, pal naast de carpoolplaats De Leekerlanden waar ook een tankstation en fastfoodrestaurant zit. Er is ruimte voor ongeveer 550 asielzoekers.

Daarbij komt er mogelijk een doorstroomvoorziening voor statushouders die wachten op een woning. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de provincie Noord-Holland zien deze locatie als het meest kansrijk, aldus een gemeentewoordvoerder van Hoorn.

Verantwoordelijkheid

Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet afschaffen, maar zolang deze nog van kracht is, willen beide gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is dan ook de belangrijkste reden om samen op te trekken. "Door samen op trekken kan het COA op de grens van onze gemeenten een opvanglocatie realiseren met goede voorzieningen, begeleiding en beveiliging", legt burgemeester Bonsen (Koggenland) uit.

"Deze locatie biedt voldoende ruimte en is tegelijkertijd ook goed bereikbaar en op korte afstand van de voorzieningen", vult burgemeester Nieuwenburg (Hoorn) aan. Als beide gemeenten met deze locaties akkoord gaan, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook gaan de gemeenten en het COA in gesprek met omwonenden over de plannen.

Alternatieve locaties

Mocht de beoogde locatie langs de A7 niet doorgaan, dan gaan de gemeenten op zoek naar andere locaties. Zo heeft Hoorn een stuk grond bij begraafplaats Zuiderveld, tussen de Zuiderdracht en het John Raedeckerhof, op het oog. Dit wil de gemeente alleen inzetten als de voorkeurslocatie bij de A7 niet doorgaat. Welke andere locaties Koggenland op het oog heeft, is nog niet bekend.