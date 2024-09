Bennebroek treurt na tragisch ongeval: bloemenzee na dood 12-jarig meisje

Het contrast is groot. De Rijksstraatweg, ter hoogte van de Zwarteweg, is druk en lawaaiig. Auto's remmen of trekken op bij het stoplicht. Een lijnbus stopt bij de halte voor het kruispunt. Tieners fietsen voorbij. En niet meer dan anderhalve meter naast de weg: bloemen die een geïmproviseerd monument vormen en tot stilte manen.

In shock

Een kleine honderd meter van de plek des onheils knapt een vrouw haar voortuintje op. Natuurlijk heeft het ongeluk grote indruk op haar gemaakt. "Er liep hier gisteren een jongen langs die uit die bus kwam. Hij was ontdaan”, vertelt de bewoonster van de Rijksstraatweg. "Ik vroeg of ik iets kon doen, maar hij wilde alleen maar naar huis. Hij was in shock."

