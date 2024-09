Zo staat Slachtofferhulp getuigen van zware ongelukken bij

Als agenten vermoeden dat omstanders zo aangedaan zijn dat ze baat hebben bij een gesprek met Slachtofferhulp, dan geven zij zelf telefoonnummers door aan de organisatie.

Slachtofferhulp vraagt nooit wat omstanders of betrokkenen bij een ongeluk ervaren hebben. "Dat verhoogt het stressniveau en dat willen we juist niet. Zij bepalen zelf of ze daarover willen praten. En wij bieden dan een luisterend oor. We vragen alleen hoe het gaat en wat we voor iemand kunnen betekenen."

Wat als stressklachten langer duren?

Bij sommige omstanders of betrokkenen houden stressklachten langer aan of worden ze alleen maar erger. Dat kan als ze bijvoorbeeld eerste hulp hebben verleend of heel veel van de nare situatie hebben meegekregen.

Slachtofferhulp blijft deze mensen in de gaten houden en bellen zo nu en dan om te vragen hoe het met ze gaat. "Soms heeft iemand meer hulp nodig. Dan verwijzen we ze door naar de huisarts. Die bepaalt dan of er aanvullende therapie, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, red.), nodig is." Deze therapie helpt om traumatische ervaringen te verwerken en dat herbelevingen voortaan een stuk milder worden ervaren.

