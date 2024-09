Nepagenten roven alle sieraden van 88-jarige vrouw: "Mijn moeder is er kapot van"

Het begon met een belletje van de bank. Er was iets mis met de rekening van het 88-jarige slachtoffer uit de gemeente Stede Broec. Er was gepind met haar pinpas, en dus werd er afgesproken dat een rechercheur van de politie langs zou komen om de pinpas met pincode op te halen.

Daarnaast liep er net een ‘mooie aanbieding’; een gratis verzekering voor sieraden. In goed vertrouwen legde het slachtoffer al haar sieraden op een dienblaadje, zodat er goede foto's genomen konden worden.

"Mijn moeder is zo goed van vertrouwen en heel erg lief", vertelt de dochter van het slachtoffer. "Ze speelden heel erg in op haar vertrouwen en vroegen allemaal persoonlijke vragen. De 'medewerker' vroeg of ze kinderen had en vroegen zelfs naar tips voor een goed huwelijk. Ze gingen zo manipulatief te werk. Ik denk dat veel meer ouderen hierin zouden kunnen trappen."

Op de stoep

Een nepagent in burger stond al snel bij haar op de stoep. Een keurige goedgeklede man van een jaar of 35, denkt ze. De pinpas werd afgegeven en de sieraden werden op de foto gezet. "Daarbij zaten allerlei erfstukken, maar ook de trouwring van mijn moeder die gemonteerd was aan de trouwring van haar moeder. Daar is ze nog het meest ziek van."