Eindelijk plek voor Haarlemse Queers: regenbooghuis Lavender officieel open

Dankzij sopraan Mirjam Lo Tam Loi komen we meer te weten over de naam van het regenbooghuis. Ze zingt 'Das Lila Lied'; een Duits cabaretlied uit 1920, dat wordt gezien als een van de eerste liederen over de homogemeenschap. In de Engelse vertaling heet het 'The Lavender Song' en daar is regenbooghuis Lavender dan ook naar vernoemd.

Lavender bleef een rol spelen in de geschiedenis. In de Verenigde Staten werden in 1969 bijvoorbeeld ook lavendelkleurige sjerpen en armbandjes uitgedeeld tijdens een grote mars van de homogemeenschap.

