Kevin S. schoot Lavernie (25) voor de ogen van zijn vrienden dood, nu moet hij 14 jaar de cel in

De 27-jarige Kevin S. moet veertien jaar de gevangenis in voor het doodschieten van Lavernie Martis (25), vorig jaar augustus voor de deur van een café in Den Helder. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. Bij de schietpartij raakten nog twee mensen gewond, van wie één zwaargewond. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij meerdere keren in de richting van het slachtoffer schoot terwijl er veel onschuldige mensen bij stonden.