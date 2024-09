Muziekliefhebber Luuk (70) bezocht al 1.800 concerten: "Ik word er gelukkig van"

Een kleine greep uit de artiesten die hij zag: Herman Brood ('heel vaak'), Jan Akkerman, The Golden Earring ('een keer of 20'), The Buzzcocks, The Waterboys, Ziggy Marly, Iggy Pop, Parry Smith, Fatal Flowers, Echo and the Bunnyman, Black Sabbath.

Zijn 'nieuwste' ontdekking: My Baby. "Die heb ik inmiddels zo'n 60 keer gezien. Ik houd van een lekkere gitaarsound. Het is soms haast spiritueel, als ik bij een concert ben. Het is het gevoel dat ze overbrengen. Als een band mij van binnen raakt, voel ik mij een gelukkig mens. Dat is niet in geld uit te drukken."

Een live optreden van Johnny Lion & The Jumping Juwels was het startpunt van een eindeloze reeks van concerten. Toen hij 16 jaar was, bezocht bij The Rolling Stones voor het eerst. "Dat was in 1970. Ik ging met een vriend naar de RAI in Amsterdam. Zijn moeder bracht ons, bleef een paar uur in een zijstraatje wachten en pikte ons na afloop weer op. Dat zal ik nooit vergeten."