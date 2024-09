Kristel (23) met trots op de vrachtwagen: "Er is een groot tekort aan chauffeurs"

Al van jongs af aan droomde ze van een carrière op de vrachtwagen en ze kan het inmiddels iedereen aanraden. Kristel Klercq (23) is dan niet groot qua postuur, maar ze is de baas op de weg. Ze rijdt met trots voor een groot transportbedrijf uit de regio. En dat is hard nodig, want er is heel veel werk. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het allesbehalve makkelijk is om nieuwe chauffeurs te vinden in Noord-Holland Noord.