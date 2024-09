Daan (24) en Ramon (24) uit Beverwijk veroveren housescene en geven eerste ADE-feest

Spagaat

De jongens zien hun bedrijf groeien en dat is hoopvol voor de toekomst, want beiden zitten weleens in een spagaat. "Ik heb gestudeerd en mijn diploma gehaald", zegt Daan. "Dan wordt er verwacht dat je meteen ‘echt’ aan de slag gaat. Mijn ouders hebben dat in ieder geval zo gedaan. Maar ik moet gewoon doen wat ik leuk vind, en dat doe ik nu. Het is alleen even uitzoeken hoe je je geld bij elkaar harkt."

Ramon: "Een onderneming, helemaal in deze branche, is gewoon een onzeker bestaan. Ouders willen vaak zekerheid voor hun kinderen en dat zit hier helemaal niet in", lacht Ramon. "Maar er zit een stijgende lijn in, dus we hebben gewoon vertrouwen", zegt Daan.

Ook na ADE hebben de jongens weer grootse plannen. "We zijn weer bezig met een feest in Alkmaar en we gaan proberen een festival te organiseren. Dat hoeft niet massaal. Maar het moet wel echt heel vet zijn."