225 jaar na de bloedige Slag bij Bergen komen er nog altijd verhalen boven

Een deel van zijn vondsten is te zien in Museum Sterkenhuis in Bergen, waar een expositie is ingericht over de Slag bij Bergen. Ook zijn topstuk is daar te vinden. "Dat is absoluut de Mijterplaat. Ik heb mooie emblemen gevonden, maar dit is de kers op de taart. De Russen, die toch al een kop groter waren, droegen een mijter met een plaat daarop. Daarmee moesten ze extra indruk maken op de vijand. Maar dat ding glom, dus eigenlijk was het meer een soort schietschijf."

Omdat de slag precies 225 jaar geleden plaatsvond, is de oorlog weer even uit de vergetelheid gehaald. En voorlopig hoeft Botman zijn detector nog niet in het schuurtje te zetten. "Ik heb nog heel veel ideeën. We mogen niet overal zoeken, maar misschien verandert dat nog eens. Er is nog zoveel, er liggen nog heel veel verhalen in de grond. Elk stuk wat uit de grond komt heeft zijn eigen verhaal. Het is allemaal in de slag verloren of achtergelaten."

Mislukt

Nadat Nederland in 1795 door Frankrijk bezet werd, heette ons land de Bataafse Republiek. De Britten en Russen, beide monarchieën, wilden de Franse overmacht in Europa breken en besloten ons land binnen te vallen. Bij Callantsoog landden de eerste Britse troepen op het strand, later volgden de Russen via de haven van Den Helder. Er volgden meerdere veldslagen, waaronder de Slag bij Bergen. Maar het plan mislukte en in november 1799 verlieten de Britse en Russische troepen het land.

Kijk hieronder naar de video over de herdenking van de Slag bij Bergen: