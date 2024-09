Woningbouw op terrein Huizer discotheek loopt weer vertraging op

De vondst van de gasleiding betekent dat de eigenaar van de grond alleen mag bouwen onder toezicht van het gasbedrijf. Onduidelijk is voor hoeveel vertraging de nieuwste ontdekking gaat zorgen. “Maar we hangen tegen het randje van bouwen aan”, stelt de gemeente wel.

Steekproef

Het is al de zoveelste tegenslag voor het bouwproject. Momenteel zijn twee vastgoedontwikkelaars, met de gemeente als bemiddelaar, nog bezig met de grondverkoop van het Silverdome terrein aan elkaar. De eerste eigenaar kwam er namelijk achter dat het financieel niet haalbaar was om te bouwen op die locatie.

Bouwbedrijf Verwelius uit Huizen heeft interesse getoond om de locatie te kopen en er te gaan bouwen. Maar bij een steekproef om te graven in de grond is dus een gasleiding aangetroffen waar niemand wat vanaf wist.

Dompers

De vraag is hoe het nu verder moet. Er is zelfs twijfel of het hele plan niet op losse schroeven komt te staan.

Het zou kunnen dat ontwikkelaar Verwelius het project niet overneemt van de huidige eigenaar. De gemeente zou het terrein dan opnieuw in de verkoop kunnen zetten. Wethouder Boom waarschuwt er wel voor dat zo’n traject nog veel meer, zelfs jaren extra, vertraging zou gaan opleveren.

De wethouder houdt wel hoop. Hoewel hij toegeeft dat er veel ‘dompers’ zijn in de bijna twee jaar dat de plannen stil liggen, belooft hij dat de gemeente ‘er vol achteraan zit’ om te zorgen dat de bouwplannen doorgaan.