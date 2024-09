Een stralende septemberzon schijnt over de provincie vandaag

In Medemblik beginnen we de dag met een frisse 15 graden, aldus NH-weerman Jules Geirnaerdt. De rest van de provincie start vandaag met een vleugje mist dat vanuit het oosten over het IJsselmeer komt drijven. Hier en daar kan wat motregen vallen, maar dat is slechts een klein bijeffect van de overgang naar een zonniger moment.

De septemberzon krijgt later op de dag meer kracht. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden, wat zorgt voor een mooie en heldere lucht.

Kijkend naar de rest van de week, blijft de zon ons gezelschap houden. Op sommige plekken kan de temperatuur zelfs oplopen tot 25 graden. Kortom, een nazomer uit het boekje.