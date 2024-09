112-blog | Meisje (12) overleden na botsing lijnbus Bennebroek • Bus in brand op N247

06.40 uur

Een coffeeshop in de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West is woensdagavond overvallen. Een man met bivakmuts kwam rond 23.15 uur de coffeeshop binnen waar hij het personeel bedreigde met een voorwerp dat leek op een mes. De overvaller is er met een onbekend bedrag vandoor gegaan. De politie heeft de zaak in onderzoek. Bij de overval raakte niemand gewond.