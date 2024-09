Toch nog parkeervergunning voor deel oudere benzineauto's

De gemeente kreeg honderden reacties binnen over het voornemen om alleen auto's van emissieklasse 5 of hoger een parkeervergunning te geven. "Uit de inspraakreacties blijkt dat er een breed gedeelde zorg is over de betaalbaarheid voor Amsterdammers met een laag inkomen. De verhoging van de milieu-eis voor nieuwe parkeervergunningen naar emissieklasse 5 of hoger gaat te snel", schrijft Van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. "Het college neemt deze zorgen ter harte en heeft het beleidsvoornemen aangepast."

Toch verandert er wel iets. Vanaf 2025 geeft de gemeente geen parkeervergunningen voor benzine-auto's met een emissieklasse van 3 of lager.