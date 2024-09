OM geeft parfum van criminelen weg aan mensen met kleine portemonnee

De gedachte van het OM is simpel. Waarom het bezit van criminelen niet teruggegeven aan de samenleving, bijvoorbeeld via projecten in kwetsbare wijken.

Niet dat er nu sportwagens en dure horloges worden uitgedeeld. Maar wel bijvoorbeeld een mandje vol luxe gezondheidsproducten. En dat heeft plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink bij zich tijdens zijn bezoek vandaag aan supermarkt Fris in Nieuw-West. "Als OM zitten we in onze maag met een aantal in beslag genomen goederen. Die splinternieuw zijn en die we normaal gesproken zouden vernietigen."