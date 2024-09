Geen gebakken lucht: tientallen kilo's coke in ovens op Schiphol ontdekt

Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de drugs uit de ovens te halen, schrijft de douane. De exacte hoeveelheid is daarom nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om enkele tientallen kilo's. De ovens en de drugs zijn in beslag genomen, en worden later vernietigd.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De douane heeft de zaak overgedragen aan het Cargo HARC-team dat tegen drugscriminaliteit en witwassen op Schiphol strijdt. Cargo HARC is een samenwerkingsverband van de Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD.