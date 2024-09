Steeds meer Monet-schilderingen op Zaanse muren: de twaalfde is bijna klaar

Het ambitieuze project Monet in Streetart krijgt steeds meer vorm. In twee jaar tijd zijn er twaalf muurschilderingen voltooid. Claude Monet maakte in 1872 in enkele maanden tijd 25 schilderijen in de Zaanstreek. De Poolse kunstenaar Pjotr Baczynski alias BC-Esobe is vanaf het begin erbij betrokken en hoopt het project over twee jaar af te ronden. "Het is mijn grootste project tot nu toe. En ook het grootste van Zaandam. Ik wil heel graag voltooien", zegt hij met een grote glimlach.