Alkmaar Ontzet-icoon krijgt eigen kleur terug: "Een warmwit Victorientje"

Paul Schulten van de Kunstwacht, die de restauratie uitvoert, legt uit: "De sokkel is oorspronkelijk gemaakt van rood zandsteen. Het beeld zelf is van euville, een witte kalksteen uit Frankrijk. Het beeld is pas later beschilderd. We gaan het opnieuw schilderen, maar dan in de kleuren van het oorspronkelijke natuursteen."

Hierdoor krijgt Victorientje de kleuren terug die de kunstenaar oorspronkelijk had bedacht. "In het begin van de twintigste eeuw schilderden ze alles wit. Maar de stad was vroeger veel kleurrijker. Dat brengen we nu terug."

