Indrukwekkend eerbetoon aan verongelukte Natacha (16)

Een vrouw die de hulpdiensten vorige week op de rotonde in actie zag, vindt het inspirerend hoe de omwonenden reageren op het ongeluk: "Hoe gruwelijk het ook is, het is hartverwarmend om te zien iedereen massaal in actie komt. De Kwakel en Uithoorn kunnen elkaar nog wel eens behandelen als concurrentie, maar wanneer het echt telt zijn we er voor elkaar."

Natacha fietste vorige week woensdag iets na 8.00 uur van haar huis in De Kwakel naar haar school in Uithoorn toen het misging. Ze overleed ter plaatse nadat ze geschept werd door een vrachtwagen. De route die het meisje fietste wordt door veel scholieren dagelijks gebruikt.