West-Friese jongeren kampen met mentale problemen, cijfers spreken boekdelen

Het is zeker geen specifiek verhaal voor deze regio. In heel Nederland geven jongeren aan dat ze kampen met stress, eenzaamheid, psychische klachten, maar ook met zelfmoordgedachten. Alleen zijn de cijfers in West-Friesland, zo blijkt uit de Gezondheidsatlas van de GGD, op veel vlakken wél hoger. Met name de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Hoorn springen er in negatieve zin uit.

18,5 procent heeft zelfmoordgedachten gehad

Gemiddeld genomen geeft een kwart van de West-Friese jongeren aan psychische klachten te hebben. Meer dan de helft voelt zich eenzaam of ervaart vaak stress. Bovendien heeft bijna 1 op de 5 jongeren in het afgelopen jaar serieus gedacht aan zelfdoding.

Helemaal een peil op te trekken, valt er niet. Jongeren uit Enkhuizen hebben het meeste stress, Hoorn heeft het hoogste eenzaamheidscijfer en in Stede Broec komen zelfmoordgedachten het vaakst voor. Maar in bijvoorbeeld Drechterland liggen de cijfers aanzienlijk lager, net als in Opmeer.



Bekijk in de infographic hoe het per gemeente in West-Friesland gesteld is (tekst gaat hieronder verder):