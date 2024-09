Stadswarmte: moet Amsterdam net als Groningen een eigen warmtebedrijf oprichten?

Met directeur van het Groningse WarmteStad nemen we een kijkje in hun warmtecentrale. Hier komt energie en warmte binnen van een zonnepark om de hoek en twee datacenters. "Computers en servers creëren hitte. Die warmte zou vroeger naar de vogels gaan, de lucht in", zo legt Dick Takkebos uit. "Wij gebruiken die warmte nu voor ons net. Dat is heel erg efficiënt."

Restwarmte

Zogenoemde 'restwarmte' gebruiken. Het is één van de manieren om de kosten laag te houden voor het gemeentelijke bedrijf, waar op dit moment zes- à zevenduizend huishoudens bij zijn aangesloten. Er is ruimte voor twaalfduizend huishoudens bij deze centrale. Er is daarnaast een traject bezig voor een nieuwe centrale.