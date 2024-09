Woningoverval Zaandijk: bewoonster aan de kant geduwd, met gestolen pas betaald

Er wordt rond 19.00 uur aangebeld door een man bij de woning van de vrouw aan de Tweebeen in Zaandijk. De 81-jarige bewoonster ziet door het woonkamerraam twee mannen staan. Ze denkt dat het collectanten zijn en opent de voordeur om ze te woord te staan. De vrouw wordt direct hardhandig vastgepakt en aan de kant geduwd.

Twee mannen stormen langs haar heen, de woonkamer in. De bewoonster die totaal overrompeld is, beseft nauwelijks wat er op dat moment gaande is. En voor ze er erg in heeft, hebben de indringers haar bankpas gevonden en gaan ze er weer vandoor. De vrouw blijft ontredderd achter. Ze belt direct haar familie, maar dan is het al te laat.

Want amper een kwartiertje later zijn al honderden euro’s van de rekening van het slachtoffer opgenomen. Dat gebeurt een kilometer van het huis vandaan, bij een geldautomaat aan het Schoolpad, ook in Zaandijk.

Minderjarig?

De gezichten van de twee zijn geblurd, omdat ze minderjarig kunnen zijn. Ze krijgen van de politie een week de tijd om zich te melden.

De eerste verdachte heeft een donkere huidskleur en een bol gezicht met kort kroeshaar. Hij draagt tijdens die woningoverval een zwarte spijkerbroek met lichte wassing. Hij heeft een zwarte The North Face-jas aan met zwarte sneakers met witte zolen.

De tweede verdachte heeft eveneens een donkere huidskleur met kort kroeshaar. Hij draagt die dag een grijze trainingsbroek van Nike, een zwarte The North Face-jas en helderblauwe sneakers met een witte zool.

Hieronder de signalementen van beide mannen: