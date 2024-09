Politie deelt herkenbaar beeld verdachte na brutale babbeltruc in woonzorgcentrum

Op die bewuste vrijdag komt rond 20.00 uur een man het woonzorgcentrum binnenlopen. Eerder die dag blijkt er telefonisch contact te zijn geweest met de 81-jarige bewoner van het huis. Hem is waarschijnlijk wijsgemaakt dat er iets met zijn bankrekening aan de hand was.

De jongeman die zijn kamer binnengaat, en zich volgens het slachtoffer niet makkelijk liet wegsturen, vertrekt uiteindelijk met twee bankpassen.

Met één van de weggenomen bankpassen wordt gepind. Dat doet hij allemaal diezelfde avond nog om 20.30 uur bij een automaat aan de Gouw in Hoorn.

Later die avond, rond 22.30 uur en 22.45 uur, worden met de bankpas van het slachtoffer op twee plekken in Amsterdam betalingen gedaan. Dat gebeurt bij een tankstation aan de Muntbergweg en bij een restaurant aan het Holendrechtplein, eveneens in Amsterdam-Zuidoost. In totaal is een bedrag van ruim 700 euro van de rekening gepind.

Gaatje in rechteroor en litteken bij oog?

De man heeft een donkere huidskleur en kort kroeshaar. Hij lijkt een littekentje bij zijn rechteroog te hebben en heeft een gaatje in zijn rechteroor, maar draagt geen oorbel op het moment van pinnen.

Hij wordt tussen de 15 en 20 jaar geschat. Hij draagt een jas van The North Face en heeft een grijze spijkerbroek met lichte vlekken en scheuren aan. Hij is wellicht minderjarig en had twee weken de tijd zich te melden, maar heeft dat niet gedaan.