Jonge ondernemer Elisa (20) wil nieuw leven blazen in Sint Maartenszee met patisserie

Tot voor kort was het een fietsverhuurzaak, maar er wordt nu hard gewerkt om het winkelpand van Elisa Vriendjes in Sint Maartenszee om te toveren tot patisserie. De jonge ondernemer heeft al jaren de droom om een eigen winkel vol lekkernijen te openen en neemt daarom een sprong in het diepe.

Het openen van een eigen zaak is natuurlijk erg spannend, maar het bakken van de meest bijzondere creaties doet Elisa al jaren. Taarten, cupcakes en andere zoetigheden: niks is voor haar te gek. En dat begon ooit in de keuken van haar ouders. Toen ze daar te weinig ruimte had verhuisde ze naar het tuinhuisje. "Tot ik in december 1.300 letters maakte van de chocola. Dat werd voor daar echt te veel", zegt de patissier met een lach.

Leegstand

Het lukt Elisa om de nieuwe huurder van een van de leegstaande panden in Sint Maartenszee te worden. Er is slechts een tenniswinkel, pizzeria, vakantieverhuurbedrijf en een antiekwinkeltje over, dus Elisa hoopt met haar bedrijf weer wat mensen te trekken naar het verlaten winkelstraatje. "We moeten het hier weer wat levendiger gaan maken", stelt Vriendjes dan ook.

Tekst gaat door onder de foto.