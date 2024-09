Goede hoop op nieuw pand, maar Kledingbank NHN nog niet uit de penarie

De kledingbank is er voor minima in heel Noord-Holland Noord. Zij kunnen er voor vijf euro elke maand tien kledingstukken uitzoeken. Verspreid van Den Helder tot Zaanstad zijn er zo'n 1.100 leden (klanten, red.). "Dat aantal groeit. Armoede houdt niet zomaar op", zegt Guit.

"Daarom is het ook van belang dat wij onze deuren niet moeten sluiten: wij dragen ons steentje bij aan de armoedebestrijding. Na het nieuws dat we hier weg moeten hebben we best even ons koppie laten hangen en ons afgevraagd wat we nu moeten. Maar de kledingbank is gewoon te hard nodig en je moet nooit zomaar opgeven. We knokken keihard door."

Naar Alkmaar?

En dat leidt voor de stichting hopelijk tot succes. "We hebben vorige week in Alkmaar een pand bekeken en daar hebben we onze hoop op gevestigd. De locatie is perfect, het is voor meerdere jaren en het zit bovendien binnen ons budget. Alleen zijn er ook andere kapers op de kust. Tot wij een positief telefoontje krijgen moeten we afwachten, maar het zou geweldig zijn."

Guit heeft sowieso gemerkt dat er vanuit veel hoeken hulp komt sinds de kledingbank in nood is. "Ook vanuit verhuurders en makelaars. Die blijken echt niet alleen commercieel te willen denken. Sommigen wilden de huurprijs zelfs halveren voor ons. Dat is heel fijn om mee te maken, nadat we van gemeenten een deksel op onze neus kregen."

Al met al is het nu duimen voor goed nieuws vanuit Alkmaar. Anders is de stichting weer terug bij af. "De zorgen over de toekomst blijven zolang niets zeker is. Hoe dan ook gaat de doneeractie door. Alles kunnen we goed gebruiken, want ook verhuizen kost geld. Elke cent besteden we aan onze leden. Hier blijft niets aan een strijkstok hangen", verzekert Guit.