Texelse bioboer moet door vele regeltjes noodgedwongen stoppen met bedrijf

Een jaar nadat Texelaar Marco Vlaming (53) de landelijke subsidie gebruikte om te stoppen met zijn boerenbedrijf, kijkt hij met de Texelse Courant terug op zijn carrière als bioboer. Hij is teleurgesteld in de overheid, die volgens hem op papier wel zegt de biologische veehouderij te willen steunen, maar dit in de praktijk niet genoeg doet. Ook de houding van de consument stelt hem teleur. "De verandering begint bij onszelf. We moeten het samen doen."

Sprong in het diepe

In 2015 besloot Vlaming zijn bedrijf te verplaatsen van De Bol bij Oosterend naar Spang bij De Waal en over te stappen op biologische melkveehouderij. Een bewuste keuze: "Op de Bol hadden we veel last van rotganzen. Daardoor werd het steeds moeilijker om genoeg gras te verbouwen voor mijn vee."

In het voorjaar van 2017 waagde hij de overstap naar biologische veehouderij, iets waar hij al langer interesse in had. Het was een sprong in het diepe, maar hij bleef positief. Biologisch eten en drinken werd steeds populairder en meer consumenten stonden open voor natuurlijker geproduceerd voedsel. Nu, bijna tien jaar later, is hij toch teleurgesteld.

Ondertussen had Vlaming al flink geïnvesteerd, onder andere in een nieuwe stal. In deze stal werd de mest en urine van zijn melkkoeien gescheiden met een kunststofvloer, die de urine doorliet. Een robot haalde daarna de mest op, wat zorgde voor minder stikstofuitstoot. De stal gaf de dieren ook meer ruimte voor natuurlijk gedrag.