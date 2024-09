Hilversumse daklozen geven verloederde fietsen een tweede leven

De bijzondere fietsenmaker bestaat al een tijdje, maar zit sinds afgelopen weekend op een nieuwe locatie.

Begeleider Ben Morsch benadrukt dat de verhuizing een belangrijke stap is voor het project. “We hebben nu meer mogelijkheden om deelnemers te begeleiden in hun ontwikkeling en bijdragen aan de maatschappij.”

Opgeknapte fietsen worden verkocht tegen een gereduceerde prijs, onder andere aan mensen met een kleine beurs.

De nieuwe ruimte, op slechts twintig meter van de oude locatie, maakt verdere groei en uitbreiding van activiteiten mogelijk. Morsch is enorm trots op deze mijlpaal: ''De Weesfiets heeft veel panden gehad, van kraak tot drie hoog achter. Het is speciaal voor dak- en thuislozen maar soms voelde het ook alsof de activiteit dakloos was. Dat we dit na drie jaar hebben kunnen bereiken, is heel bijzonder.''