Snelheid bij reanimaties voor veiligheidsregio geen topprioriteit

Zo is er met de tankautospuit betere communicatie met de meldkamer mogelijk, is het protocol voor nazorg van brandweermensen beter geregeld en biedt de tankautospuit gereedschap dat mogelijk noodzakelijk is bij reanimaties, bijvoorbeeld voor het afhijsen van een slachtoffer.

Cijfers waaruit blijkt bij hoeveel meldingen het materieel van de tankautospuit daadwerkelijk nodig was, heeft de veiligheidsregio niet. Volgens Ferrari gaat het om ‘een aantal gevallen’.

‘Snelheid komt van burgerhulp’

Bij bijna 70 procent van de reanimatiemeldingen waren burgerhulpverleners in de regio Gooi en Vechtstreek in 2023 als eerste ter plaatse. Exacte cijfers over de lokale situatie in Loosdrecht zijn er niet. De brandweervrijwilligers zien zelf dat zij in hun gebied vaak als eerste bij een reanimatie zijn als ze met het busje gaan en de tankautospuit laten staan.