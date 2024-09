Kuma en Bohdana uit Anna Paulowna helpen bij herintroductie tijgerpopulatie Kazachstan

Dierenverzorger Jurjen Woltjer van Stichting Leeuw is mee om de tijgers vanuit Hoenderdaell te begeleiden naar hun nieuwe thuis in Kazachstan. Volgens hem zijn juist deze dieren erg geschikt.

"Kuma en Bohdana zijn voor ons als verzorgers eigenlijk best wel lastig en dat maakt ze perfect voor dit project. Ze zijn best schuchter. We hebben best veel tijgers in de opvang uit circussen of die als huisdier zijn gehouden en dus die veel met mensen te maken hadden. Dat hebben zij niet, ze zijn veel wilder, veel sceptischer."

Conflicten voorkomen

Kazachstan is volgens het Wereld Natuur Fonds een zeer geschikt gebied. De dieren kwamen er vroeger niet voor niets al in het wild voor. Projectleider Polet: "Het gebied is enorm, er is heel veel ruimte. Dat is anders dan in India bijvoorbeeld of Bangladesh, waar het heel erg dichtbevolkt is. Maar ondanks dat is een tijger in je omgeving natuurlijk best spannend. We leiden daarom bijvoorbeeld ook mensen lokaal op om conflicten te voorkomen. En we zijn een speciale brigade aan het oprichten die eventueel probleemtijgers weg kan halen."

