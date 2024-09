Twee aangiftes tegen omstreden festivalorganisator ingetrokken, nieuwe volgt al

De één noemt hem een fantast, de ander beschuldigt hem van oplichting en weer een ander zegt dat hij niet bepaald uitblinkt in organiseren. Feit is dat de Hoornse festivalorganisator Danny Vermeer al maanden flink onder vuur ligt.

Hij is het gezicht achter het festival Electronic Garden. Het feest zou zijn primeur beleven in mei van dit jaar, op het Pelmolenpad in Hoorn. Er waren naar eigen zeggen zo'n 3.500 kaarten verkocht, maar door interne financiële problemen werd de stekker er voortijdig uitgetrokken. "De penningmeester heeft er echt een zooitje van gemaakt", verklaarde Vermeer eerder.

Twee aangiftes

Een nieuwe editie - afgelopen zaterdag - ging ook niet door, terwijl er opnieuw kaarten waren verkocht. Er lagen na het weekend twee aangiftes tegen organisator Danny Vermeer. Dit omdat hij maandenlang niet over de brug kwam met de 150 euro, waar een gedupeerde recht op had. "We hadden met een groepje 5 kaarten gekocht. Het is geen megagroot bedrag, maar het is wel gewoon oplichting. Een fantast of een oplichter: deze jongen moet worden gestopt", stelde ze.