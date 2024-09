Honderden dode karpers in visvijver Tunnelput, hengelaars eisen onderzoek

Medewerkers van het Hoogheemraadschap hebben de dode vissen vorige week dan ook afgevoerd. Nog een flink karwei, want het gaat soms om enorme vissen. "Er zitten kanjers van meer dan vijf kilo bij" , vertelt voorzitter Bob van der Woude van HSV Velsen (hengelsportvereniging Velsen).

Financiële strop

De visstand in de vijver wordt door de hengelsport vereniging nauwkeurig in de gaten gehouden. "Wij zorgen dat er genoeg vis zit en dat die van goede kwaliteit is." Als er massaal vissen doodgaan zoals vorige week, moet de vereniging dat weer aanvullen. Zeker als het in één keer om zoveel dieren gaat, is dat een kostbare aangelegenheid. Van der Woude heeft niet direct de cijfers bij de hand, maar hij verwacht dat dat in de duizenden euro's kan lopen.

Er worden overigens nu niet onmiddellijk een paar honderd jonge karpers in de Tunnelput uitgezet. "We wachten eerst even op de uitkomsten van het onderzoek, misschien moeten er wel eerst maatregelen genomen worden."

Onderzoek

Het Hoogheemraadschap zegt in een reactie op de hoogte te zijn van de vissterfte in de Tunnelput. Een eerste meting van de waterkwaliteit heeft geen verklaring voor de sterfte opgeleverd. Een woordvoerder bevestigt dat er nog een onderzoek gaande is naar oorzaak van de vissterfte. Wanneer dat onderzoek is afgerond is nog niet bekend. Als uit het onderzoek blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden dan zullen die door de objectbeheerder, Rijkswaterstaat moeten worden uitgevoerd.

Hengelen

Intussen kan er wel gewoon in de Tunnelput gevist worden, er is geen visverbod. Maar of je veel vangt, is de vraag. De meeste grote vissen hebben het loodje gelegd en dat maakt dat de lol er wel een beetje vanaf is, geeft voorzitter Bob van der Woude toe.