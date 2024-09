Olympische en Paralympische medaillewinnaars vandaag gehuldigd in Haarlem

"Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van de afgelopen sportzomer", zegt Van Dijk in De Ontbijttafel op NH Radio. "Sport is ook voor Noord-Holland een belangrijke vorm van ontspanning. We hadden natuurlijk een fantastische ploeg in Parijs."

In totaal deden 59 sporters uit Noord-Holland mee aan de Olympische Spelen en nog eens veertien aan de Paralympische Spelen. De medaillewinnaars worden vandaag gehuldigd in het Provinciehuis. "Er komen naar verwachting 25 à 26 sporters", zegt Van Dijk. "Helaas kan niet iedereen erbij zijn, sommige sporters zijn alweer in training, anderen hebben te maken met blessures."

Gloednieuwe erepenning

Sportcommentator Andy Houtkamp spreekt de sporters toe. Daarna worden alle sporters afzonderlijk in het zonnetje gezet. Ze krijgen een gloednieuwe erepenning, al zit daar volgens Van Dijk een historisch tintje aan.

"Honderd jaar geleden heeft de provincie een erepenning gemaakt, maar die raakte in de vergetelheid. Die penning werd teruggevonden in het Noord-Hollands Archief. De Haarlemse kunstenaar Jennifer Hoes heeft nu een nieuwe provinciale sportpenning ontworpen, met een knipoog naar die oude erepenning."

Tekst loopt door onder de foto.