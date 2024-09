Man (23) aangehouden voor schietpartij in Medemblik

Medemblik werd maandagavond, na de drukbezochte Harddraverij in de stad, opgeschrikt door een schietpartij. Hierbij werd een 23-jarige man uit de gemeente Medemblik vanuit een witte auto beschoten. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto reed daarna door richting de Randweg, aan de kant van de Gildenwijk, maar sindsdien ontbrak ieder spoor van de dader(s). Na intensief politieonderzoek kon dinsdagmiddag alsnog iemand worden aangehouden. Een 23-jarige man uit Medemblik werd aangehouden in de gemeente Stede Broec. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. "De politie doet dan ook op dit moment geen verdere mededelingen", laat een woordvoerder weten.

Een ‘drugsrondje’

Veel omwonenden lagen al te slapen op het moment van de schietpartij. Zo ook een bewoner die de deur opende in zijn ochtendjas. "Ik werd vanochtend wakker en had heel veel berichtjes op mijn telefoon. 'Wat is er bij jou in de straat gebeurd?', werd er gevraagd. Ik heb er niets van meegekregen", vertelde hij eerder tegenover NH. Hij wees naar de overkant van de straat, waar de schietpartij plaatsvond. "Het is een drugsrondje daar. In de zomer zie je de tassen van auto naar auto gaan."