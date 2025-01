Gescheiden en dakloos, wanhopige Jacqueline zoekt al vier jaar een huis

Financiële problemen

Als Jacqueline en haar toenmalige man in 2001 door een lening in de financiële problemen raken, moeten ze noodgedwongen hun huis verkopen. Van de een op de andere dag komt het gezin met twee kinderen op straat te staan. "We vonden een vakantiehuisje in Wijk aan Zee, maar ik leefde meer in mijn auto. We kregen 50 euro in de week om van rond te komen, daar moesten we alles van doen."

Via via vinden ze een appartement bij Sonnevanck en in 2013 een woning op de Zonnebloemlaan. Haar relatie is op dat moment al dusdanig slecht dat ze iedere avond op de bank slaapt. "Maar scheiden zag ik niet als optie, dan had ik echt op straat gestaan."

Dakloos

In 2020 krijgt het gezin het bericht dat ze ook de woning op de Zonnebloemlaan moet verlaten, omdat de eigenaar er zelf weer in wilde gaan wonen. Ze huurden het huis van een kennis, waarbij mondelingen afspraken werden gemaakt, waardoor ze geen beroep kon doen op huurdersrechten. "Het bericht dat we geen woning meer hadden, in combinatie met de financiële sores en een ongezonde relatie, werd me te veel. Het vrat aan me."

Jacqueline haar emmer zat tot de nok vol. "Er werd mij gezegd dat ik absoluut niet terug moest naar de situatie thuis, maar ik zag geen andere mogelijkheid, dus deed ik dat wel. Uiteindelijk gingen we alsnog uit elkaar. Sindsdien ben ik echt dakloos."