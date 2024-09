Eigen woningcorporatie en knarrenhof: Wijk aan Zee wil aan toekomst bouwen

Desalniettemin ziet het dorp kansen. In een plan dat enkele jaren geleden voor het dorp is gemaakt door gemeente en bewoners, staan bouwlocaties aangewezen voor de toekomst. Zoals Camping Aardenburg. "Projectontwikkelaars springen hierop in. Maar zij kunnen niet betaalbaar bouwen, omdat ze een commercieel belang hebben. Daarom moeten we het zelf doen", aldus Van der Meij.

Het oprichten van een woningcorporatie heeft als doel om als dorp zelf te bouwen op de aangegeven locaties. Of om bestaande panden aan te kopen. "Met een woningcorporatie zonder winstoogmerk, zonder duur kantoor en zonder duurbetaalde directeuren is het misschien makkelijker om sociale huurwoningen te realiseren waar juist behoefte aan is."