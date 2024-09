Vandaag gaat de nazomer officieel van start

Het blijft een stabiele week. De laatste week van de zomer eindigt met zachte temperaturen, rond de 21 tot 22 graden. Later deze week stijgt het verder en kan het tot wel 25 graden worden. Waarschijnlijk dus de laatste kans voor een warme duik in de zee, een barbecue of een tuinfeest.

Vanaf zondag neemt de kans op regenbuien stevig toe. Dan dalen de temperaturen en maakt de zomer plaats voor herfstachtige dagen.