Peperdure Porsche in de prak op A9, inzittenden vluchten in andere auto

Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur gisteravond op de A9 ter hoogte van Zwanenburg. De sportauto botste eerst op een andere auto en reed daarna tegen de vangrail. Na de crash zijn de inzittenden – een 38-jarige vrouw uit Amersfoort, een kind en vermoedelijk een man – opgepikt door een tweede auto en gevlucht.

De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de Porsche naar alle waarschijnlijkheid werd bestuurd door de vrouw. Later op de avond heeft de politie de vrouw en het kind thuis gesproken. Beiden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zal zich later bij de politie moeten melden voor verder onderzoek. "Maar de medische zorg gaat natuurlijk voor", legt een woordvoerder van de politie uit. Van de man ontbreekt nog elk spoor.

Total loss

Ook de bestuurder van de vluchtauto is gesproken door de politie. Al is de kans klein dat die wordt vervolgd, vertelt de woordvoerder. "Iemand van A naar B brengen is niet strafbaar."

De Porsche, met een nieuwwaarde van meer dan 300.000 euro, is volgens getuigen total loss. Of er te hard werd gereden, kan de politie niet zeggen. "Maar het is in ieder geval met een aardige snelheid gegaan."